Diyarbakır'daki annelerin eylemi sürüyor

Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor. PKK tarafından çocukları kandırılarak dağa götürülen annelere destek büyüyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler 3 Eylül'de oturma eylemine başladı.



Son olarak anneleri, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gaziantep Şube üyeleri ziyaret etti.



ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, HDP'ye tepki gösterdi.



Ailelerin eylemine ilk destek Vatan Partisi'nden gelmişti. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Meltem Ayvalı, Denizli'de basın açıklaması düzenledi, annelerin Türkiye'yi birleştirdiğini söyledi.

ulusal.com.tr