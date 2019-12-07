Diyarbakır'daki anneyi hedef aldı

Yüreği evlat sevgisiyle yanan annelere sert sözler kullandı. Destek vermek yerine hedef aldı.

Meclis'te 2012 yılında PKK'lıları ağırlayan CHP'li Veli Ağbaba, bu kez Diyarbakır'daki anneler için sarf ettiği sözlerle gündeme geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ağbaba'ya Diyarbakır'da eylem yapan bir annenin "Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum" sözleri soruldu.

Annenin sözlerine Veli Ağbaba skandal ifadeler kullanarak yanıt verdi.

Ağbaba, "O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır." dedi.

Veliağbaba'nın tepki gösterdiği anne aylardır Diyarbakır'da eylem yapıyor.

2015'te oğlu Vedat Kaya PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Emine Kaya, Kılıçdaroğlu eyleme destek verip vermeme konusunda serzenişte bulunmuştu.



ulusal.com.tr