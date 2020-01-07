Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Her geçen gün büyüdü evlat nöbeti. Diyarbakır'daki ailelere yenileri eklendi.

PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturdular, beklediler. Kimi kavuştu evladına. Kimi ise her gün seslendi "çocuğumu istiyorum" diye. Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi 127'nci gününü geride bıraktı.

127'inci günde 3 aile daha evlat nöbetine katıldı.

Mehmet Sıddık Çiftçi kardeşi için burada. Ve kardeşi gelene kadar bekleyecek.

Kardeşinin zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Sıddık Çiftçi şimdi ondan haber bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ağabey, kardeşinden 5 yıldır haber alamıyor.

ulusal.com.tr