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Diyarbakır'daki FETÖ davasında karar

Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'daki FETÖ davasında karar

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski polis memuruHulisi B. hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosyaya eklenen bilirkişi raporunda sanığın dijital materyallerinde FETÖ üyelerinin kendi aralarında iletişim sağladıkları sohbet programı "ByLock" ve "Eagle Im" programlarının yüklü olduğunun sabit olduğunu bildirdi.

Savcı, sanığın telefon ve hard diskinde yapılan incelemede de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait ses ve görüntülerin olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sanığın FETÖ/PDY ile organik bağının olduğunun anlaşıldığını belirten savcı, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapan Hulisi B, FETÖ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Polislik görevinde 20 yıldır çalıştığını söyleyen Hulisi B, tahliyesini talep etti.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hulisi B'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #fetö
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