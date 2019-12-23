Diyarbakır'daki

Bölücü terör örgütü PKK sınır içinde ve sınır ötesinde abluka altında. Örgüt günden güne eriyor.

PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması ve terör örgütünün finasmanın yok edilemesi için başlatılan "Kıran-11 Narko Terör Operasyonu" da hız kesmeden sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 4 odalı ve 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 13 kış sığınağı tespit edildi.

Arazideki çalılar ve kayalıkların arasına gizlenmiş çuvallarda ise 456 kilogram esrar bulundu.

Lice ilçesindeki Hedik köyü kırsalında da toprak altına gizlenmiş 45 kilogramlık sanayi tüpü içine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Sğınıkalar da,patlayıcı düzeneği de gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

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