Diyarbakır'da 6 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sona erdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 5 teröristin yakalandığı operasyonda 59 sığınak ve 24 barınak ile 19 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. Operasyonda 19 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 22 el bombası ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu. Narkoterörle mücadele kapsamında 17 ton 157 kilogram esrar ile 4 milyon 483 bin 996 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Hani, Hazro, Dicle ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'tan bu yana yürütülen operasyon tamamlandı.



İlde 6 ilçe ile Bingöl il sınırı arasında barınan, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli, bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.



3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 teröristin silah ve teçhizatlarıyla yakalandığı operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, makineli tüfek, 16 kaleşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 tabanca, 3 havalı tabanca, 12 tabanca susturucu aparatı, 31 RPG-7 mühimmatı, 22 el bombası, 27 ruhsatsız av tüfeği, 2 keskin nişancı dürbünü, 2 el dürbünü, silah üstü termal dürbün, çabuk nişan alma sistemi, 310 muhtelif şarjör, 2 bin 843 muhtelif fişek, 2 büyük telsiz, 16 el telsizi, 12 sırt çantası, 37 uyku tulumu, 62 takım terörist kıyafeti, kar kıyafeti, 4 jeneratör, 167 tüp, 2 ton 100 kilogram yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.



104 köy ile bağlı mezralarda arama yapıldı



Cumhuriyet savcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda 104 köy ve bağlı mezralardaki bin 216 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.



Ekiplerce oluşturulan 30 yol kontrol noktasında 2 bin 706 araç ile 11 bin 135 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde hakkında adli işlem yapılan 91 kişiden 14'ü tutuklandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 156 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



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Teröristlerce yağmalanan ve bombalı araç saldırısında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 12 araç bulundu.



Teröristlerce kullanılan 59 sığınak ile 24 barınak kullanılamaz hale getirildi. Savcılık talimatıyla, ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri imha edildi.



19 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi



Bölgede, teröristlerce bir ton 620 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanan 19 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 23 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mutfak tüpü, 21 pil bloğu, 20 elektronik devre kartı, 657 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan entegre, 27 elektrikli fünye, 2 bin 275 metre el yapımı patlayıcı kablosu ele geçirildi. Söz konusu el yapımı patlayıcı düzenekleri güvenlik güçlerince yerinde imha edildi.



17 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi



Narkoterörle mücadele kapsamında 13 ton 160 kilogramı toz, toplam 17 ton 157 kilogram esrar ile 4 milyon 483 bin 996 kök Hint keneviri bulundu.



Kenevirler yerinde imha edildi, ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.