Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Lice ilçesinin Bayırlı köyüne bağlı Seyrek mezrasında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kimliği tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu tespit edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi.
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