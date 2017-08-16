İşte iptal edilen iç hatlar gelişteki o uçuşlar:
THY’nin Ankara’dan kalkması planlanan 21:05 uçağı, THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkması planlanan 21:20 uçağı, SunExpress’in saat 22:05’te İzmir’den kalkması planlanan uçağı, THY'nin gece 01.00'da İstanbul'dan kalkması planlanan uçağı yaşanan sorun nedeniyle iptal edildi.
Diyarbakır Havalimanı'nda bu akşam yapılması planlanan uçuşlar pist aydınlanma sistemindeki arıza nedeniyle iptal edildi
İşte iptal edilen iç hatlar gelişteki o uçuşlar:
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