Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.
Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.
Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına silahla ateş açıldı, el bombası atıldı. Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı olayda can kaybı olmadı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı yapıldı.
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