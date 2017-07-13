Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına hava harekatı icra edildiğini bildirdi. Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.

12 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında dört teröristin saldırı hazırlığında olduğu gözetleme vasıtaları ile tespit edildiği belirtildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında sonucunda dört teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanırken, hazırlık yaptıkları bölgedeki iki geçici barınma alanı da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.



ulusal.com.tr