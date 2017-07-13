Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
"Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı"
Çorum'da deprem
Çorum'da deprem
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına hava harekatı icra edildiğini bildirdi. Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Lice'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

12 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında dört teröristin saldırı hazırlığında olduğu gözetleme vasıtaları ile tespit edildiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında sonucunda dört teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanırken, hazırlık yaptıkları bölgedeki iki geçici barınma alanı da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lice #diyarbakır #tsk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'a veda etti
Sonraki Haber
Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 50 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.