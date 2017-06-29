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Diyarbakır Lice kırsalında çatışma çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 1 asker yaralandı, 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışmalar devam ediyor. 

Diyarbakır Lice kırsalında çatışma çıktı

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Dün geceden itibaren devam eden operasyonlar sırasında, Kutlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristler tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin, "teslim ol" çağrılarına silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. İlk bilgilere göre 1 asker yaralandı, 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yaralı asker hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyonun ve çatışmaların sürdüğü bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lice #diyarbakır
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