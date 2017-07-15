Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Vali Yardımcısı Gökdemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Eşi ile gözaltına alınan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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