Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Bal, Buğday Hasat Şenliğinde biçerdövere bindi

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve AKP Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, "Buğday Hasat Şenliğinde biçerdövere bindi.

Vali Aksoy ve AKP Diyarbakır Milletvekili Bal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve ziraat odalarının başkanlarınca Çınar ilçesi Kazıktepe mevkisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Aksoy ve Bal, bir süre buğday biçen biçerdövere bindi, hasadı kontrol etti. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Aksoy, Diyarbakır'ın bir tarım şehri olduğunu ve hasat döneminin başladığını belirtti.

Diyarbakır'ın buğday üretimine değinen Aksoy, "Diyarbakır, Türkiye'de üretilen buğdayın yaklaşık 5,6'sını ortaya koymaktadır. Önceki yıllara göre bu yıl yüzde 10'luk bir ürün artışı beklenmekte ve Diyarbakır'ın buğday üretimimin 1 milyon 300 bin ton olması tahmin edilmektedir." dedi.

Üreticilerin ürünlerinin karşılığını tam alması yönünde temennilerinin olduğunu dile getiren Aksoy, sezonun bereketli geçmesini diledi. Hasadın ardından tarlada kalan anızın yakılması sorununa değinen Aksoy, üreticilerden anız yakmamalarını istedi.



"Diyarbakır halkı terör örgütüyle arasına mesafe koymuştur"

Aksoy, yaklaşık 3 yıldır valilik görevini yürüttüğünü belirterek, bu sürede sorunların azaltılması ve var olan sorunların en alt seviyeye indirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, kamu kurumları ve kanaat önderleriyle istişare içerisinde birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Terörle mücadeleye değinen Aksoy, "Diyarbakır halkı terör örgütüyle arasına mesafe koymuştur. Ben Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terörle mücadele konusunda çok önemli mesafeler alınmıştır, bundan sonra da alınmaya devam edilecektir." diye konuştu.

Sur'da yürütülen çalışmalara da değinen Aksoy, şunları aktardı:

"Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve diğer kurum ve kuruluşlarımız büyük bir hassasiyet içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılında kabul edilen Koruma Amaçlı İmar Planı neyi öngörüyorsa o imar planı çerçevesinde çalışmalar tamamlanmaktadır. Umuyorum ki en kısa zamanda başlatılan bu projeler sonuçlandırılır ve Sur önceki halinden çok daha iyi bir noktaya gelmiş olur."

Etkinliğe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, ziraat odalarının başkanları ve çiftçiler katıldı.







