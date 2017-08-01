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Diyarbakır'da patlama: 2 şehit, 1 yaralı

Diyarbakır’da PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan bomba infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Diyarbakır'da patlama: 2 şehit, 1 yaralı

Diyarbakır'da 2 asker şehit oldu.

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında yaşandı.

Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. 

Saldırıda, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı.

Olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #kulp #lice #diyarbakır
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