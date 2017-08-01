Diyarbakır’da PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan bomba infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Diyarbakır'da 2 asker şehit oldu.



Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında yaşandı.



Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.



Saldırıda, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı.



Olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.



Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



ulusal.com.tr