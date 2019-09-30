İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’daki üniversite toplulukları Diyarbakırlı annelere destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstinye Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulüpleri ile Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Uygarlık Tarihi Kulübü temsilcilerinin yer aldığı 30 kişilik heyet, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.



Heyet adına basın açıklamasını İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emre Oflaz yaptı. Basın açıklamasında şunları söyledi:



"Değerli basın mensupları ve değerli Türk halkı, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün buraya İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın çeşitli üniversitelerinden öğrenci toplulukları olarak annelerimize destek olmak için geldik. İstanbul’daki tüm vatansever öğrencilerin selamını ve desteğini getirdik. Analarımızın mücadelesi, biz gençlere büyük umutlar veriyor. HDP-PKK analarımızın ayakları altında ezilecektir. Onların sesini tüm Türkiye’ye duyurmaya devam edeceğiz. Bizler de o annelerin evlatlarıyız ve mücadelelerinde sonun kadar yanlarındayız. Bu mücadele HDP’nin kapatılmasıyla başarıya ulaşır. Terör örgütünün siyasi uzantısı derhal kapatılmalıdır.”