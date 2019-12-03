DMD'li Kadir yaşıtları gibi okula gitmek istiyor

Türkiye'de 10 milyona yakın engelli vatandaş bulunuyor. 6 bin engelli ise DMD kas hastası. DMDli çocuklar geç yürüyor, geç konuşuyorlar... Ortalama 10 yaşında da tekerlekli sandalye kullanmaya başlıyorlar.

DMD kas hastası çocuklar, okulların fiziki koşulları uygun olmadığı için eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar.

Kadir 15 yaşında. Yaşıtları gibi, okula gitmek istiyor. Dışarıda vakit geçirmek istiyor. Ancak pek mümkün değil.

Türkiye'de iki tane kas hastalıkları merkezi bulunuyor, İzmir ve Antalya'da. Kadir, bütün engelli arkadaşları için kas hastalıkları merkezi kurulmasını istiyor.

Senede 90 gün fizik tedaviyi devlet karşılıyor. Ama kas hastalığına sahip engelli bireylerin daha çok fizik tedaviye ihtiyacı var.

Aileler fizik tedavi süresinin uzatılması gerektiği görüşünde. Ailelerin bir talebi de yurt dışında yapılan ilaç denemelerinin Türkiye'de de yapılması...

Ayşe Akbalık, oğluyla dışarı çıktığı zaman yaşadığı zorluklara da dikkat çekiyor.

HABER: BERFİN BAKAY-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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