Doğa Koleji satıldı mı? CHP'den Doğa Koleji açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı (CHP) Yıldırım Kaya, öğretmenlerinin maaşını alamadığı için eylem yaptığı ve velilerin de destek verdiği Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Doğa Koleji'nde yaşanan mağduriyeti dile getiren Kaya, satış süreci ile de ilgili açıklama yaptı.

Kaya," DoğaKoleji Nişantaşı'na mı, Bilgi'ye mi gitti? Kime giderse gitsin; biz her zaman öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanında olacağız. onların haklarını sonuna kadar savunacağız, takipçisi olacağız..." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya geldi. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr