Doğa Koleji satıldı mı?

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.