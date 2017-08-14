Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, çok sayıda depremin meydana geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesiyle ilgili son durumu aktardı. Perinçek, "21 Temmuzda 6.6 büyüklükteki Bodrum depremi yaratan Doğu-Batı doğrultulu fay enerjisini çoktan yitirmeye başladı. Yarattığı depremlerin sayısı azalıyor" ifadelerini kullandı

Muğla'da Milas ve Bodrum ilçelerinde olan depremler korkutuyor.



Çok sayıda vatandaşın paniğe kapılmasına neden olan depremlerle ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, son durumu paylaştı.



Perinçek, "21 Temmuzda 6.6 büyüklükteki Bodrum depremi yaratan Doğu-Batı doğrultulu fay enerjisini çoktan yitirmeye başladı. Yarattığı depremlerin sayısı azalıyor. Son 24 saatlik zaman diliminde Gökova Körfezinde ve yakın dolayında karada sadece 117 artçı deprem oldu" bilgilerini verdi.



Doğan Perinçek şunları belirtti:



Bodrum da son durum



Bu gün itibarıyla Bodrum depremi adını kullanmak istemiyorum. Neden mi?



21 Temmuzda 6.6 büyüklükteki Bodrum depremi yaratan Doğu-Batı doğrultulu fay enerjisini çoktan yitirmeye başladı. Yarattığı depremlerin sayısı azalıyor. Son 24 saatlik zaman diliminde Gökova Körfezinde ve yakın dolayında karada sadece 117 artçı deprem oldu. Halbuki Bodrum depreminin tetiklediği faylar son 3 gündür daha fazla deprem üretir konuma geldi. Tetiklenen alanların başında gelen Bahçeyakası dolayında son 24 saatte 272 deprem yaşadık.



Dünde sayfamda belirttiğim gibi Bahçeyakası depremini Bodrum depreminden ayrı değerlendirmek lazım. Bu nedenle bu günden itibaren ben BAHÇEYAKASI depremi adını kullanmak istiyorum. Farklı düşünenler olabilir saygı duyarım.



Bu arada bir konuya daha işaret etmek istiyorum. Bodrum depremi Bahçeyakası dolayındaki fayları tetiklemesi ile bu alanda biriken enerjinin parça parça boşalmasına şahit olduk. Bu açıdan baktığımızda Kuzyakası, Gökpınar, Bahçeyakası üçgeni içinde kalan köylerimizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Burada faylar üzerinde biriken gerilim Bodrum depreminden önce boşalsaydı, bir deprem yaratsaydı, o alanda 5 büyüklükten daha büyük bir deprem yaşayacaktık. Bu ise buradaki köylerde yaşayan ve taş yığma evler barınan vatandaşlarımız için sorun olacaktı.



Meslektaşlarım için not: Gökova Körfezinde ve kuzeyde karada olan depremleri batıdan sınırlayan Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultuya dikkatinizi çekmek isterim. Daha önce de değindiğim ve Bodrum depremleri ile tetiklenen KD-GB doğrultulu faylar ile aynı doğrultuyu gösteriyor. Konunun detayını görmek isteyen meslektaşlarım 8 Ağustosta paylaştığım yoruma bakabilirler.



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