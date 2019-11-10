Kahraman Türk ordusu, denizlerdeki gücünü göstermeye, Cumhuriyetin bayrağını Mavi Vatan'da dalgalandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir tatbikat daha icra ediliyor.

Önce Mavi Vatan, ardından Deniz Kurdu... Şimdide "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' başladı.

Tatbikata, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Harekât Daire Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, askeri menevranın amacının, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliğini geliştirilmek olduğunu söyledi.

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere Muğla Aksaz Deniz Üssünde demirli bulunan ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığında oluşturulan 170 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecek.

Tatbikata; Deniz Kuvveleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Harekât Daire Başkanı Tümamiral Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvelerinin etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgenin güvenliği ve istikrarından kilit rol oynadığı söyledi.



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