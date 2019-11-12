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Doğu Akdeniz-2019 Tatbikatı devam ediyor

Bugüne kadar ki en yüksek katılımlı tatbikat olma özelliği taşıyan "Doğu Akdeniz-2019 Tatbikatı"nda 2 gün geride kaldı. 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katıldığı tatbikatta, deniz safhası eğitimlerine geçildi.

GÜNDEM 12.11.2019, 14:04
Doğu Akdeniz-2019 Tatbikatı devam ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde yapılan "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" eğitimleri devam ediyor.

9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı’nda deniz safhası eğitimlerine geçildi.

2 yılda bir düzenlenen tatbikata bu yıl 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katıldı.

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimiyle başladı. Daha sonra senaryo gereği deniz korsanlarının ele geçirdiği ticari gemiye SAT komandoları operasyon düzenledi.

Helikopterden halat yardımıyla gemiye inen komandolar kısa sürede deniz korsanlarını etkisiz hale getirerek gemideki güvenliği sağladı.

Yürütülen eğitimler kapsamında ise gemiler birbirlerine 30 metre olacak şekilde yaklaştı.

Gemiler arasında iletilmesi gereken gizli evraklar bu metotla bir gemiden diğer gemiye halat yardımıyla verildi.

Eğitimleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barboros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip etti.

ulusal.com.tr

#Doğu Akdeniz2019 Tatbikatı #Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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