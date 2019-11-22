Doğu Akdeniz'de kararlılık sürüyor

Doğu Akdeniz'deki faaliyetler kararlılıkla sürecek. Hak ve menfaatlerden geri adım atılmayacak. 2020'de yeni kuyular açılacak.

Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 sismik araştırma 2 de sondaj olmak üzere 4 milli gemi ile hidrokarbon faaliyeti yürütüyor. Fatih ile Yavuz sondaj gemileri yeni yılda da bu çalışmalara devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Dönmez, ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakan Dönmez, Azerbaycan petrolünü Avrupa'ya taşıyacak projenin de tamamlandığını açıkladı.

Sinop ve Akkuyu'nun ardından üçüncü nükleer tesis için yer araştırmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan dönmezin ardından muhalefet partileri söz aldı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, görüşmelere elektrik faturası ile geldi. Girgin, bir yıl önce 90 lira gelen faturanın şimdi 150 liraya çıktığını söyledi. Elektrikteki zamlara tepki gösterdi. CHP'li vekil ayrıca bir "Maden Bakanlığı" kurulmasını önerdi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yine bir skandala imza attı. Paylan, oturuma PKK/PYD'ya destek veren Greta Thunberg'i kendisine referans aldı. HDP'li vekil Greta Thunberg tezleri ile Türkiye'nin enerji politikalarını eleştirdi.

ulusal.com.tr