Doğu Akdeniz sözlüğü-1 MEB ve Kıta Sahanlığı nedir?

Emperyalistlerin hedefindeki Doğu Akdeniz... Jeopolitik konumu ve ekonomik zengilikleri ile büyük mücadelelerin merkezi olan bölge, Mavi Vatan'ın da kalbi.

Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Türkiye kararlı. Enerji deposu olan bölgede mücadele büyük.

Türkiye bu mücadelenin tam da merkezinde. Libya mutabakatı sıcak sularda kartları yeniden kardı. Dengeler sarsıldı. Kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, sözleşmeler tekrar gündeme geldi.

Doğu Akdeniz'e anlamak için, kavramları da anlamak gerek.



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