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Doğu Akdeniz sözlüğü-1 MEB ve Kıta Sahanlığı nedir?

Türkiye, Mavi Vatan'daki çıkarlarından ödün vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan'ın her karesinde teyakkuzda. Şimdi ise gözler Doğu Akdeniz'de... Bölgedeki enerji mücadelesinde ivme her geçen gün artarken, Türkiye, adeta stratejiye yön veriyor. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik her adımı, dengeleri sarsıyor. Sıcak sularda oyun kurucu olan Türkiye "Kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge ve sondaj faaliyetleri" konusunda keskin adımlar atıyor. Doğu Akdeniz'i anlamak için, bu kavramları da anlamak şart. Çok konuşulan Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge nedir, haberimizde....

GÜNDEM 12.12.2019, 18:56 12.12.2019, 19:21
Doğu Akdeniz sözlüğü-1 MEB ve Kıta Sahanlığı nedir?

Emperyalistlerin hedefindeki Doğu Akdeniz... Jeopolitik konumu ve ekonomik zengilikleri ile büyük mücadelelerin merkezi olan bölge, Mavi Vatan'ın da kalbi. 

Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Türkiye kararlı. Enerji deposu olan bölgede mücadele büyük.

Türkiye bu mücadelenin tam da merkezinde. Libya mutabakatı sıcak sularda kartları yeniden kardı. Dengeler sarsıldı. Kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, sözleşmeler  tekrar gündeme geldi.

Doğu Akdeniz'e anlamak için, kavramları da anlamak gerek. 

ulusal.com.tr

#türkiye #Mavi Vatan #Türk Silahlı Kuvvetleri #doğu akdeniz #Münhasır Ekonomik Bölge #meb
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