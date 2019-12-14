Doğu Akdeniz sözlüğü -2! Sismik Araştırma, Sondaj ve Navtex

Türkiye iki sismik araştırma ve iki sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz'de aktif faaliyette. Üçüncü sondaj gemisi de yolda.

Bölgedeki enerji mücadelesinde Türkiye, kararlı adımlar atıyor. Enerji deposu olan sularda sismik araştırma ve sondajın önemi nedir? aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan ile konuştuk.

Doğu Akdeniz'deki gemi sayısı da artarkeni gündeme gelen bir diğer kavram ise "Navtex ilanı" oldu.

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