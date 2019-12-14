Doğu Akdeniz sözlüğü -2! Sismik Araştırma, Sondaj ve Navtex
Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesi, bölgedeki hareketliliği üst seviyeye taşıdı. Sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, navtex ilanları, Mavi Vatan'da sıkça gündeme gelen konular arasında. Doğu Akdeniz dosyasını "Doğu Akdeniz sözlüğü" ile açmıştık. Bu sefer aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan ile, az önce bahsettiğimiz kavramları konuştuk
GÜNDEM 14.12.2019, 17:08
Türkiye iki sismik araştırma ve iki sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz'de aktif faaliyette. Üçüncü sondaj gemisi de yolda.
Bölgedeki enerji mücadelesinde Türkiye, kararlı adımlar atıyor. Enerji deposu olan sularda sismik araştırma ve sondajın önemi nedir? aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan ile konuştuk.
Doğu Akdeniz'deki gemi sayısı da artarkeni gündeme gelen bir diğer kavram ise "Navtex ilanı" oldu.
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