Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 24, Tunceli ve Ağrı'da 20, Erzincan'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 14, Kars'ta 13 derece olarak kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 39, Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 27 derece olması öngörülüyor.



Sağanak dolayısıyla bölgede meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olaylara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.