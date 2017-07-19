MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
Putin'le iki kez görüşmüş
Putin'le iki kez görüşmüş
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Bakan Soylu'nun onayıyla...
Bakan Soylu'nun onayıyla...

Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum ve Ağrı'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı'da 36, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğu anadolu #sıcaklık
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kameradaki cinsel taciz ve dayağa 9 yıl hapis
Sonraki Haber
'Darbeciler cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için pervasız'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.