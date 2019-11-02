Doğu Perinçek: ABD Temsilcileri Meclisi yargının yetkisini gasp etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklamasında şunları belirtti:

"ABD Temsilciler Meclisi, başka bir gün yokmuş gibi 29 Ekim 2019 günü, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümününde sözümona Ermeni soykırımını tanıma kararı aldı.

Bu karar hukuka aykırıdır, çünkü ABD Temsilciler Meclisi yetkili değildir. Birleşmiş Milletler'in 1948 yılındaki soykırım sözleşmesine göre, yalnız eylemin işlendiği ülkenin yetkili mahkemesi ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım kararı almaya yetkilidir.

Bu nedenle bu karar, ABD Temsilciler Meclisi'nin bir boks maçında dünya şampiyonu Muhammed Ali'nin yenilgisine hükmetmesi kadar saçmadır.

ABD'NİN FİYASKOSU GERÇEKTİR SOYKIRIMI TANIMA KARARI ZAVALLILIKTIR

ABD Temsilciler Meclisi'nin bu kararının ne hukukla ilgisi vardır, ne de insanlıkla. Ama bu karar emperyalist bir karardır. ABD yenilgiye uğramıştır ve 'Kürdistan' adı altında ikinci İsrail devletini kuramamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya, Suriye, İran ve Irak ile işbirliği, ABD planlarını yerle bir etmiştir.

ABD'nin sözde Ermeni soykırımını tanıyarak güttüğü amaç, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerini silahla bastırmasını önlemek içindir. Başka deyişle ABD, Batı Asya ülkelerinin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek amacıyla bu kararı almıştır.

ABD silah zoruyla Irak'ı işgal etti ve Suriye'de iç savaş tezgâhladı. Ancak bu saldırılar ABD'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Batı Asya ülkelerinin silahlı gücü ABD'nin silahlı gücünü yendi. Böylece Mr. Trump, Batı Asya'dan çekilmek zorunda kaldı. ABD'nin hukuku çiğnenerek sözde Ermeni soykırımını tanınması, işte bu yenilgiye çaresizliğin yanıtıdır.

ABD MECLİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİ HİÇE SAYDI

AİHM, Perinçek – İsviçre ve Ali Mercan – İsviçre davalarında, 1915 olaylarının Yahudi soykırımıyla aynı türden olmadığını üç kez karara bağladı. Bu demektir ki, 1915 olayları soykırım olarak kabul edilemez.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARINA SAYGI ÇAĞRISI

Avrupa devletlerinden ve halklarından, Avrupa hukukunu savunmalarını talep ediyoruz. Çünkü, AİHM'nin kararları bütün Avrupa devletleri ve makamları için bağlayıcıdır.

Temsilciler Meclisi'nin terör örgütlerini koruma amacı taşıyan bu kararı, Uluslararası Hukuka saldırıdır ve aynı zamanda barış için tehlike oluşturmaktadır.

Lozan'da, Berlin'de, Paris'te ve dünyanın yedi ikliminde haykırdığımız üzere:

Sözde Ermeni soykırımı tarihsel bir yalandır.

Sözde Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır.

Sözde Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır...

Biz Birinci Dünya Savaşında vatanımızı savunduk."

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