Doğu Perinçek: Bekaroğlu atlantikçi, paylaşımı iyi niyetli değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tarafından çarpıtıldı.

Perinçek, Ulusal Kanal'da yayımlanan Çıkış Yolu programında, geçen yıl yapmıştı bu açıklamayı.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi ile kritik birkaç saatin içine girdi. Tam da bu süreçte yaptı CHP'li Bekaroğlu paylaşımı. Perinçek için, "Hükümete darbe yapılacağını söylüyor, resmen tehdit diyor; bu adam dokunulamaz mı, yoksa ceza ehliyeti ile ilgili bir durumu mu var?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Lideri konu ile ilgili İndependent Türkçe'ye konuştu. Bekaroğlu'nun Atlantikçi olduğunu söyledi ve "iyi niyetli olmadığının" altını çizdi.

Perinçek, "Türkiye'yi bölen, tekrar Amerika'nın kucağına dönüş sürecine hizmet eden bir siyasete yönelen olursa, kimse Türkiye'nin başında onu tutmaz. Sayın Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye'yi yönetiyor. Bundan sonra Türkiye'yi yöneteceklerin Türkiye'yi bölen senaryolarda yer alamayacağını kuvvetle vurguluyorum. Birileri yer almaya kalkarsa, Türkiye onu iktidardan indirir. Tayyip Erdoğan'ın tekrar 2014'ten önceki rotaya dönme ihtimali yok. Çünkü Tayyip Erdoğan vatansever bir çizgide. Kararlı olarak Amerika'yla savaşıyor." dedi

Vatan Partisi Lideri, Türkiye'nin Avrasya rotasında, kararlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

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