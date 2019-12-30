Doğu Perinçek Bursa'dan seslendi: Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz

Kurucu İl, Çelik ve İpeğin vatanı Bursa da Vatan Partisi Bursa il kurultayı tamamlandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bursa Kurultay salonuna gelişinde, Vatan Partililer ve Bursa Büyük Şehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından karşılandı.



Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği karşılama töreninin ardından kurultayın yapılacağı Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi, Hüdavendigar salonuna geçildi.



Vatan Partisi Bursa İl Kurultayına , AKP Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldırım konuk oldu. Kurultaya Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak,Vatan Partisi Yalova İl Başkanı Seçkin Duran da katıldı.



Vatan Partisi İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut kurultayın açılış konuşmasında Diyarbakır'daki evlat nöbetini selamladı. HDP il Binası önünde Hacire ananın başlattığı evlatlarını PKK nın elinden kurtarma mücadelesine 10 bin imza topladıklarını belirtti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abhazya'da gerçekleştirdikleri ziyaretin önemini anlattı.



Perinçek, Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan mutabakatın Suriye ve Mısır ile de yapılması gerektiğini söyledi.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, 2020 yılının Çelik ve İpek yılı olacağını vurguladı.





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