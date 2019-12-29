Doğu Perinçek Bursa'dan seslendi: Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz

Doğu Perinçek'i salona girişinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü ve partililer karşıladı.

Kurultayda konuşan Perinçek, "Bursa'dan sesleniyoruz; Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz. Askerimizin ve polisimizin silahı da, yüreği de çeliktendir. Türk milletinin ciğeri de, kararı da çeliktendir. Tezgâha konan Altay tankı çeliktendir." dedi.

Perinçek, "Mavi Vatanımızı kollayan donanmamız çeliktendir. Yolunu gözlediğimiz Türk arabası çelikten olacak. Soner Polat Amiralimiz de, adı gibi çeliktendi. Türk milletine zor günlerde çelikleşme mirasını bıraktı. 2020’de doğan çocuklarımız çelikten ve ipekten olsun!" ifadelerini kullandı.

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