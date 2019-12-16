Doğu Perinçek CCTV'ye konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin-ABD ilişkilerini CCTV'ye değerlendirdi.

Çin haber ajansı söyleşiyi dünyadaki aboneleriyle paylaştı. Haber, "Türk siyasetçi, ABD Çin'in gelişimini engellemeye çalışıyor dedi" başlığıyla servis etti.

Amerika'nın Çin'den korktuğu söyleyen Perinçek, ABD'nin bu yüzden Çin'e karşı pravakosyanlar yaptığını ve kıskandığını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hong Kong daki eylemler hakkında konuştu.Perinçek, Hong Kong'un Çin'e bağlı özerk bir idare olduğunu hatırlattı.

ulusal.com.tr