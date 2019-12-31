Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı Adnan Tanrıverdi'nin görevine son vermelidir

Vatan Partisi Lideri, Cumhurbaşkanı'nı uyardı. Libya tezkeresinin tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Perinçek, Karadeniz'den Libya'ya kadar "Bölgesel ittifak ağı örülmeli" dedi.

"Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelmeli". Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında "bölgesel ittifak" vurgusu yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin Libya ile yaptığı tarihi mutabakatın bir başlangıç olduğunu ifade etti. Bölgede bütünlüklü bir strateji izlenmesi gerektiğini belirtti. "Türkiye tehdidi görmeli" dedi.

Vatan Partisi Lideri, mehdi tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin görevden alınması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr