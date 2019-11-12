Doğu Perinçek Ekrem İmamoğlu'nun Londra ziyaretini değerlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. İmamoğlu burada Finans dünyasıyla buluşacak. İmamoğlu'nun girişimleriyle ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. SuperHaber TV'ye konuşan Perinçek, "Ekrem İmamoğlu Atlantik temsilcisidir." dedi.
GÜNDEM 12.11.2019, 21:24
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'ya gidip finans dünyasıyla buluşacak.
İmamoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere'de olacak. İşte bu girişimlere ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Doğu Perinçek, SuperHaber röportaj editörü Hülya Okur'un sorularını yanıtladı. Perinçek, FETÖ'den hüküm giyen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Vatan Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman değil rakip olduğunu" söyledi.
ulusal.com.tr
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