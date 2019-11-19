Doğu Perinçek, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) çözümünü açıkladı

Kimine göre emeklilikte yaşa takıldılar, kimine göre ise erken emeklilik istiyorlar. Ancak Türkiye ekonomisinin şartlarında onlar için tek bir çözüm var...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin nabzı programında Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının nasıl çözüleceğini anlattı.

Perinçek, ekonominin iflas ettiğine işaret etti.

Bekleyen tehlikeleri ve Türkiye'nin çıkış yolunu anlattı...

Perinçek, EYT'lilere çözüm olacak üretim devriminin eşiğinde olunduğunu söyledi.

Vatan Partisi lideri, EYT'lilerin çözümünün üretmek olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik şartlarda emeklilik hakkının verilemeyeceğini vurguladı.



ulusal.com.tr