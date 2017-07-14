Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün partisinin Antalya Alanya İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi. Doğu Perinçek toplantıda 15 Temmuz darbesine ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişlerine değindi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şöyle konuştu:



“15 Temmuz darbesinde Türkiye birinci yılını idrak etmiş bulunuyor. 15 Temmuz darbesi Amerikancı bir darbeydi.



Darbe girişimine karşı ilk tavır Vatan Partisi Genel Başkanı tarafından açıklanmıştır. Ulusal Kanal biraz önce belirttiğim tespitleri yayında vermiştir. Hatırlayınız, biz bu konuşmaları yaptığımız sırada darbeciler Genel Kurmayı ele geçirmişlerdi. Subaylarımızı katletmişlerdi. O saatlerde darbeciler, devletin televizyonunu ele geçirmiş, oradan konuşuyorlardı. Yine o saatlerde bazı televizyonlarda darbecilerin bildirisi yayınlanıyordu. İşte darbenin, Genel Kurmayı, polisi ele geçirdiği dakikalarda, Meclisin bombalandığı koşullarda Ankara'da, Genel Merkezimizin üzerinden o uçakların gürültüleri geçerken, o açıklamaları yaptık. Hükümeti de aradık, Cumhurbaşkanını da aradık ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a ulaşamadık. Onların yakınlarına, onlarla çalışan insanlara bu mesajları verdik. Dedik ki: ‘Hükümet, Cumhurbaşkanlığı dik dursun. Bu darbeyi ordu ile millet ezecektir.’ Ve ezildi.



Vatan Partisi o gece görevini yaptı. Vatan Partisi bin yıldır FETÖ ile mücadele ediyor. 1970'lerden bu yana FETÖ ile tek başımıza mücadele ediyoruz. Herkesin ‘bunların silahı yok, bu nasıl terör örgütü, sivil toplum kuruluşu, barışçıl, bakın ne güzel hizmetler yapıyorlar, yurt dışına Tükçe eğitim götürüyorlar’ dedikleri sıralarda, Cumhurbaşkanının, Başbakanın Fethullah'tan ödül aldığı sıralarda, hep Vatan Partisi “Fethullahçı Terör Örgütü” olduğunu “Amerikancı” olduğunu “Gladyo” olduğunu saptamıştır.



15 Temmuz'da Türkiye'de verilen mücadele, Türkiye-Amerika savaşının bir aşamasıydı. O mücadelede Türk Ordusu, Türk Milleti Amerika'ya karşı savaştı. Amerikan ordusu Türk Ordusuna yenildi. Bu savaş böyle bir savaştır.







Bu savaşı Amerika kaybetti. Türkiye vücudundaki yeraltı NATO'sunu temizliyor. Bu mücadele 15 Temmuz'da kalmadı. Bugün de Türkiye ordusunun içindeki Amerika'nın gücü ve FETÖ temizlenmektedir.



Bu savaş devam ediyor, bu savaşın devam ettiği koşullarda birileri Amerika'nın hapse atılan Gladyosunu, hapisten kurtarmak için Amerika tarafından yürüyüşe geçti. Amerikan Gladyosunu hapisten kurtarmak isteyenler var. CHP bir koluna PKK'yı takmış bir koluna FETÖ'yü takmış, 'Hapishanelerin kapılarını açın, Gladyoyu çıkartın, tekrar devletin içine yerleştirelim. Amerika Türkiye'yi içeriden fethetsin' diyor.



Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı armasını taşıyan bazı afişler asılmış durumda. Bu afişlerde Mehmetçik zavallı gösteriliyor. Türk askeri aşağılanıyor. Türk askeri bugün Amerika ile göğüs göğüse geliyor. Türk ordusu bugün Irak'ta Amerika ile savaşıyor. Suriye'nin Kuzeyinde hepsini eziyor. Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı armasını taşıyan zavallı afişler yapıştırılır mı?



Devlet, ordusu olan teşkilat demektir. Cumhurbaşkanı TBMM adına hangi ordunun başkumandanı oluyor? Cumhurbaşkanı kendi ordusuyla böyle bir savaşa girebilir mi? Çok vahim bir tablo. Tekrar söylüyoruz. O afişler derhal kaldırılsın. Savaşan bir ordunun askeri o şekilde gösterilemez. Türk Milleti bunu kabul etmeyecek. AKP tabanı da bunu kabul etmiyor. Birçok AKP'li ile görüşüyoruz, bu afişleri kendilerinin kabul etmediğini belirtiyorlar.



Kahraman Türk askeri, ordu bugün savaşıyor. Psikolojik savaşlarla iradeyi kırmak en temel hedeftir. Siz kimin iradesini kırmak istiyorsunuz o afişlerle? Şuanda FETÖ mensupları sevinç içinde Türk askerinin zavallı gösterilmesinden. PKK, Amerika sevinç içinde. Türk Milleti devleti ve milletiyle büyük bir savaştayken kendi kuvvetlerini zayıf göstermek aşağılamak tamamen Amerika ve İsrail'in arzusudur. Bu aynı zamanda Erdoğan'a karşı da bir komplodur. Bu açıdan da hükumeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarıyorum. Derhal bu afişler kaldırılsın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlığını gösteren afişler yayılsın.



ulusal.com.tr

“15 Temmuz darbesinde Türkiye birinci yılını idrak etmiş bulunuyor. 15 Temmuz darbesi Amerikancı bir darbeydi. FETÖ 'nün girişimiydi. Bu darbe girişimi Türk Ordusu ve Türk Milleti tarafından ezildi. 15 Temmuz gecesi televizyondan ve sosyal medyadan tüm Türkiye'ye seslendik. İlk kez şu mesajları verdik: ‘Bu bir FETÖ darbesidir. Bu darbe girişimi Amerikan emperyalizmi tarafından tezgahlanmaktadır. Türk Ordusu bu darbenin içinde değildir. Türk Ordusu bu darbeyi ezecektir. Bütün milletimizi, Türk ordusuyla birlikte bu darbeyi ezmek için mücadeleye çağırıyoruz. Bu darbeyi millet-ordu birliği ile ezeceğiz. Vatan Partisi görev başındadır.’Darbe girişimine karşı ilk tavır Vatan Partisi Genel Başkanı tarafından açıklanmıştır. Ulusal Kanal biraz önce belirttiğim tespitleri yayında vermiştir. Hatırlayınız, biz bu konuşmaları yaptığımız sırada darbeciler Genel Kurmayı ele geçirmişlerdi. Subaylarımızı katletmişlerdi. O saatlerde darbeciler, devletin televizyonunu ele geçirmiş, oradan konuşuyorlardı. Yine o saatlerde bazı televizyonlarda darbecilerin bildirisi yayınlanıyordu. İşte darbenin, Genel Kurmayı, polisi ele geçirdiği dakikalarda, Meclisin bombalandığı koşullarda Ankara'da, Genel Merkezimizin üzerinden o uçakların gürültüleri geçerken, o açıklamaları yaptık. Hükümeti de aradık, Cumhurbaşkanını da aradık ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a ulaşamadık. Onların yakınlarına, onlarla çalışan insanlara bu mesajları verdik. Dedik ki: ‘Hükümet, Cumhurbaşkanlığı dik dursun. Bu darbeyi ordu ile millet ezecektir.’ Ve ezildi.Vatan Partisi o gece görevini yaptı. Vatan Partisi bin yıldır FETÖ ile mücadele ediyor. 1970'lerden bu yana FETÖ ile tek başımıza mücadele ediyoruz. Herkesin ‘bunların silahı yok, bu nasıl terör örgütü, sivil toplum kuruluşu, barışçıl, bakın ne güzel hizmetler yapıyorlar, yurt dışına Tükçe eğitim götürüyorlar’ dedikleri sıralarda, Cumhurbaşkanının, Başbakanın Fethullah'tan ödül aldığı sıralarda, hep Vatan Partisi “Fethullahçı Terör Örgütü” olduğunu “Amerikancı” olduğunu “Gladyo” olduğunu saptamıştır.15 Temmuz'da Türkiye'de verilen mücadele, Türkiye-Amerika savaşının bir aşamasıydı. O mücadelede Türk Ordusu, Türk Milleti Amerika'ya karşı savaştı. Amerikan ordusu Türk Ordusuna yenildi. Bu savaş böyle bir savaştır.Bu savaşı Amerika kaybetti. Türkiye vücudundaki yeraltı NATO'sunu temizliyor. Bu mücadele 15 Temmuz'da kalmadı. Bugün de Türkiye ordusunun içindeki Amerika'nın gücü ve FETÖ temizlenmektedir.Bu savaş devam ediyor, bu savaşın devam ettiği koşullarda birileri Amerika'nın hapse atılan Gladyosunu, hapisten kurtarmak için Amerika tarafından yürüyüşe geçti. Amerikan Gladyosunu hapisten kurtarmak isteyenler var. CHP bir koluna PKK'yı takmış bir koluna FETÖ'yü takmış, 'Hapishanelerin kapılarını açın, Gladyoyu çıkartın, tekrar devletin içine yerleştirelim. Amerika Türkiye'yi içeriden fethetsin' diyor.Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı armasını taşıyan bazı afişler asılmış durumda. Bu afişlerde Mehmetçik zavallı gösteriliyor. Türk askeri aşağılanıyor. Türk askeri bugün Amerika ile göğüs göğüse geliyor. Türk ordusu bugün Irak'ta Amerika ile savaşıyor. Suriye'nin Kuzeyinde hepsini eziyor. Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı armasını taşıyan zavallı afişler yapıştırılır mı?Devlet, ordusu olan teşkilat demektir. Cumhurbaşkanı TBMM adına hangi ordunun başkumandanı oluyor? Cumhurbaşkanı kendi ordusuyla böyle bir savaşa girebilir mi? Çok vahim bir tablo. Tekrar söylüyoruz. O afişler derhal kaldırılsın. Savaşan bir ordunun askeri o şekilde gösterilemez. Türk Milleti bunu kabul etmeyecek. AKP tabanı da bunu kabul etmiyor. Birçok AKP'li ile görüşüyoruz, bu afişleri kendilerinin kabul etmediğini belirtiyorlar.Kahraman Türk askeri, ordu bugün savaşıyor. Psikolojik savaşlarla iradeyi kırmak en temel hedeftir. Siz kimin iradesini kırmak istiyorsunuz o afişlerle? Şuanda FETÖ mensupları sevinç içinde Türk askerinin zavallı gösterilmesinden. PKK, Amerika sevinç içinde. Türk Milleti devleti ve milletiyle büyük bir savaştayken kendi kuvvetlerini zayıf göstermek aşağılamak tamamen Amerika ve İsrail'in arzusudur. Bu aynı zamanda Erdoğan'a karşı da bir komplodur. Bu açıdan da hükumeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarıyorum. Derhal bu afişler kaldırılsın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlığını gösteren afişler yayılsın.