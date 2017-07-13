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Doğu Perinçek gençlerle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik’in düzenlediği yaz akademisinde gençlerle buluştu.

Doğu Perinçek gençlerle buluştu

Öncü Gençlik Yaz Akademileri kapsamında düzenlenen eğitimlerin bir diğeri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yapıldı.

Perinçek, Öncü Gençlik’in orman kampı alanına katılarak, gençlere ‘Bilim ve Bilimsel Sosyalizm’ eğitimini verdi.
Perinçek, eğitim öncesinde gençlerle oturarak düzenlenen akademiler ve güncel siyaset üzerine de değerlendirmelerde bulundu.


“Sizin gibi gençlerle olmaktan gurur duyuyorum”
Eğitim başlangıcında kampta olmanın memnuniyetini dile getiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bana bir görev verdiniz. Bilimi ve bilimsel sosyalizmi beraber tartışarak öğreneceğiz” dedi.
Perinçek, soru cevap bölümüyle son bulan eğitim sonrasında el birliğiyle hazırlanan akşam yemeğinde de gençlerle zaman geçirdi.


“Akademinin Bir Eğitimi de Şule Perinçek’le”
Yaz akademisinin düzenlendiği alana Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile beraber katılım gösteren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek de, “Yaşam ve Mücadele” eğitimi verecek.
Son günün ilk eğitimi olacak olan “Yaşam ve Mücadele” eğitiminin ardından, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğu Perinçek bir eğitim daha gerçekleştirecek.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi
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