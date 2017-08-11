2019 seçim tartışmaları şimdiden alevlendi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten 2019'da yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Perinçek, "CHP ve HDP'nin seçimlerde ittifak yapacak" dedi

2019 seçimleri şimdiden siyaset gündeminin en alevli konuları arasına girdi. Seçimlerde, "AKP'ye karşı HDP ile ittifak" planları Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in gündemindeydi.



Önce CHP'nin "Adalet" yürüyüşü adı altında birlikte yürüdüler. Ardından peş peşe HDP ve CHP ortaklığı için açıklamalar yaptılar. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinde CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği kurultaya katılım çağrısı yaptı.



HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de 2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili CHP'ye çağrı yapmış, "slogan ittifakı değil, eylem ve program ittifakı olmalı" demişti.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, Muğla'nın Mumcular Beldesi'nde HDP ile ittifak projeni sert bir dille eleştirdi.



Türkiye'nin önündeki tehlikelere dikkat çeken Perinçek, CHP, AKP ve MHP'li seçmenlere seslendi.



Perinçek'in gündeminde Irak'ta Barzani'nin ilan ettiği bölünme referandumu da vardı.



ulusal.com.tr