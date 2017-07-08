Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Eğer Kürdistan kurulursa İsrail İran’ın komşusu olur' başlıklı köşe yazısı dünya çapında pek çok yayın organında büyük ilgiyle karşılandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 29 Haziran'da Aydınlık'ta yayınlanan, 'Eğer Kürdistan kurulursa İsrail İran’ın komşusu olur' başlıklı köşe yazısında ortaya koyduğu tespitler başta bölge basını olmak üzere dünyanın pek çok yayın organında büyük ilgiyle karşılandı.



İran'ın konunun öncelikli muhatabı olması sebebiyle İran basını haber sitelerinde konuya geniş yer ayırdı. Perinçek tarafından kaleme alınan makalenin tam sayfa çevirisini yayınlayan Tasnim haber ajansı, "Sözde Kürdistan referandumu, şu anda dünyadaki çelişmelerin odağı haline gelmiştir. Karşıda ABD + İsrail + Barzanistan + PKK + Güney Kıbrıs Rum Yönetimi + Yunanistan bulunuyor. Türkiye, Irak, İran, Suriye ise Kürdistan’ın bağımsızlığı girişimine karşı olan ülkelerin ön cephesini oluşturuyor. Rusya, artık ön cephenin bir parçası oldu. Almanya da Kürdistan referandumuna karşı çıktı. Avrasya güçleri, ABD’ye karşı Katar’dan sonra Kuzey Irak’ta da aynı cephede buluşuyorlar" bölümünü öne çıkardı.



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Tasnim dışında makaleye yer verenler IRNA, ABNA (ES) ve HENA gibi ülkenin önde gelen basın kuruluşları oldu. İran'ın dışında ise Sputnik International, Sputnik (AZ), Katehon (Rusya), HispanTV (Latin Amerika), Geopolitico (Latin Amerika) ve konuya ilgi duyan bir çok blog ve haber sitesi, makaleyi kendi yayın dillerine çevirerek yayınladı.



ulusal.com.tr