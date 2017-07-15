Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.



Perinçek şunları belirtti:



Türk ordusu ve milleti, bu darbeyi ezmiştir.



Vatan Partisi önderliğinde Gladyo'ya karşı mücadele var.



AFİŞ SKANDALI



Bu Türk ordusuna karşı psikolojik bir savaştır.



O afişlerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan sorumludur.



Vatan Partisi afişlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. İndirin o afişleri.



Türk ordusu bu darbeye karşıdır.



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