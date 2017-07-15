Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.
Perinçek şunları belirtti:
Türk ordusu ve milleti, bu darbeyi ezmiştir.
Vatan Partisi önderliğinde Gladyo'ya karşı mücadele var.
AFİŞ SKANDALI
Bu Türk ordusuna karşı psikolojik bir savaştır.
O afişlerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan sorumludur.
Vatan Partisi afişlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. İndirin o afişleri.
Türk ordusu bu darbeye karşıdır.
FETÖ ile mücadele devam ediyor. ABD onu kurtaramaz.
NATO-Atlantik görevini, CHP üstlendi.
2. İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz.
Toplan 30 bin FETÖ mensubu, TSK'dan temizlendi.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.