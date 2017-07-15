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Doğu Perinçek: İndirin o afişleri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.

Doğu Perinçek: İndirin o afişleri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında, skandal 15 Temmuz afişleriyle ilgili olarak "İndirin o afişleri" dedi.

Perinçek şunları belirtti:

Türk ordusu ve milleti, bu darbeyi ezmiştir.

Vatan Partisi önderliğinde Gladyo'ya karşı mücadele var.

AFİŞ SKANDALI

Bu Türk ordusuna karşı psikolojik bir savaştır.

O afişlerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan sorumludur.

Vatan Partisi afişlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. İndirin o afişleri.

Türk ordusu bu darbeye karşıdır.

FETÖ ile mücadele devam ediyor. ABD onu kurtaramaz.

NATO-Atlantik görevini, CHP üstlendi.

2. İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz.

Toplan 30 bin FETÖ mensubu, TSK'dan temizlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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