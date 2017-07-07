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Doğu Perinçek, İran ziyareti öncesi önemli açıklamalar yapacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 8-11 Temmuz tarihleri arasında beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gidiyor. Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacak.

Doğu Perinçek, İran ziyareti öncesi önemli açıklamalar yapacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 8-11 Temmuz tarihleri arasında beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gidiyor. Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran uçuşu öncesi ziyaret hakkında önemli bilgiler vereceği bir basın toplantısı yapacak. 

İran'a gidecek olan Vatan Partisi heyeti:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Em. Tüma. Soner Polat
Vatan Partisi Genel Saymanı H.Tugay Şen 
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin 
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Yunus Soner
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Çağdaş Cengiz 
 
TARİH: 8 Temmuz 2017, Cumartesi
SAAT  : 19.00
YER    : İstanbul Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar A kapısı önü 

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi #iran
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