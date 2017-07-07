Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 8-11 Temmuz tarihleri arasında beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gidiyor. Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacak.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 8-11 Temmuz tarihleri arasında beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gidiyor. Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacak.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran uçuşu öncesi ziyaret hakkında önemli bilgiler vereceği bir basın toplantısı yapacak.



İran'a gidecek olan Vatan Partisi heyeti:



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Em. Tüma. Soner Polat

Vatan Partisi Genel Saymanı H.Tugay Şen

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Yunus Soner

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Çağdaş Cengiz



TARİH: 8 Temmuz 2017, Cumartesi

SAAT : 19.00

YER : İstanbul Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar A kapısı önü



ulusal.com.tr