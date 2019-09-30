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Doğu Perinçek: Milletimizin Büyük Komutanı Amiral Soner Polat bilinçlere demir attı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Amiral Soner Polat'ın vefatının ardından mesaj yayımladı. Perinçek, Polat için "o artık "Sonsuz Er" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: Milletimizin Büyük Komutanı Amiral Soner Polat bilinçlere demir attı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi neferi, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Amiral Soner Polat'ın vefatının ardından bir mesaj yayımladı.

Perinçek Polat için , "o artık sonsuz bir er" dedi.

Doğu Perinçek, mesajında şunları belirtti:

"Türk Milletine duyuru,

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Amiral Soner Polat artık 'Sonsuz Er.'

Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan Amiral Soner Polat bugün, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 13.56'da vefat etti.

Milletimizin Büyük Komutanı Amiral Soner Polat, bilinçlere demir attı.

Büyük birikimi, strateji dehası, eşsiz karakteri, devrimci ahlakı ve vatanımıza sonsuz bağlılığıyla her zaman rotamızı çizecek, bağımsız, başı dik ve Üreten Türkiye mücadelemize ışık tutacaktır.

Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #soner polat
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