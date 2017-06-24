Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mesajında "Ramazan Bayramını umutla ve güvenle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Perinçek'in mesajı şu şekilde:



Milletimizin ve Müslüman Dünyasının Ramazan Bayramını kutluyoruz. Milletçe, komşularımızla ve bütün insanlıkla paylaşacağımız aydınlıklar, güzellikler ve umutlu yarınlar hepimizindir.



Ramazan Bayramımıza ulaştığımız bugün geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz.



Umutluyuz.



Bölgemizde ve Türkiyemizde, bağımsızlık, komşularımızla barış, yurtta barış ve kardeşlik için umut veren bir sürecin eşiğindeyiz.



Türkiyemizde terörden kurtulmak, vatan bütünlüğümüzü sağlamak, yurdumuzun her köşesinde sevgi ve kardeşlik iklimine kavuşmak yönünde umutlarımızı göğerten gelişmeler yaşıyoruz.



Bölgemizde, Türkiye, Katar, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ele ele veriyorlar. Batı Asya’da birlik, barış ve huzur için yeni bir ufuk açılıyor.



Asya’da Hindistan ve Pakistan’ın da katılması ve Almanya’nın açılımlarıyla insanlığın önünü açan bir Avrasya birlikteliği gelişiyor.



Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar Gelişen ve Mazlum Ülkeler, dünyamıza barış ve refah getirecek dayanışma örgütleri, ekonomik birlikler kuruyor ve insanlığa aydınlık bir gelecek vaat ediyorlar.



Güvenliyiz.



Milletimizin tarihten gelen başı dik yaşama, özgürlük ve kardeşlik birikimi, imparatorluklarla ve devrimlerle yaratılmış örgütlenme geleneği, Atatürk Devriminin bıraktığı bilinç ve kurumlar, bize kuvvet ve güven veriyor.



Millet ve Vatan uğruna canını feda eden Mehmetçiğimize, Polisimize ve milletimizin bağımsız yaşama kararlılığına güvenimiz sayesinde geleceğe huzurla bakıyoruz.



İnsanlığın zulümden kurtulma, barış ve aydınlıklar içinde kardeşçe yaşama özlemlerinin ateşlediği enerji, biliyoruz ki, zalimlerin hırs ve şiddetinden çok daha güçlüdür.



Vatandaşlarımıza sevgi ve kardeşlikle yaşanan, aydınlık ve güzellik dolu bir bayram dileğiyle sevgi ve saygılar sunarız.



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