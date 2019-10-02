Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Başı dik, bağımsız üreten Türkiye davasını Mustafa Kemal'in davasını bir emanet olarak, bir armağan olarak bıraktı, size güvendi. Bu emanete davaya, sonuna kadar hep birlikte burada sahip çıkacağımıza onun büyük huzurunda bir kez daha yemin ediyoruz" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat'ın cenaze töreninde konuştu.



Doğu Perinçek, şunları söyledi:



"O büyük mirası taşıyanların bütün erdemlerini, faziletlerinin kendini vatan için feda etme kararını ve kararlılığını, fedailiği bütün bu özelliklerini, Mehmetçiğin özelliğini taşıyan bir komutandı.



O, aynı zamanda gerçek bir komutan yani çelik iradeli, doğru karar veren, kararlarını kararlı olarak uygulatan, gerektiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de yaptığı gibi ölmeyi emredebilen büyük bir strateji ustası, büyük bir komutandı ve büyük bir devlet adamıdır.



Şimdi onu onun aziz naaşını toprağa veriyoruz ama onun bütün bu güzel özellikleri örnek şahsiyeti, erdemleri geleceğimizi hep ışıtacak.



Büyük ölüler vardır. Büyük insanlar ölmezler, öldükleri zaman 'büyük ölü' diyoruz onlara biz. O büyük ölüler, her zaman bizlere örnek olarak yaşarlar.



Soner Polat komutanımız da Türk milletine, Mustafa Kemal'in askerlerine, öncülerine bu milletin bütün güzelliklerini taşıyan geleceğe, sizlere büyük bir hatıra, büyük bir kararlılık bıraktı.



Başı dik, bağımsız üreten Türkiye davasını Mustafa Kemal'in davasını bir emanet olarak, bir armağan olarak bıraktı, size güvendi. Bu emanete davaya, sonuna kadar hep birlikte burada sahip çıkacağımıza onun büyük huzurunda bir kez daha yemin ediyoruz.



Önümüzde büyük zorluklardan Türkiye'yi çıkartma görevleri var."



ulusal.com.tr

