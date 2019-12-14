Doğu Perinçek: Tarihi fırsatın içine girdik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir’de parti kadrolarıyla bir araya geldi. Toplantıya il ve ilçe başkan ile yöneticileri tam kadro katıldı. Merkez Karar Kurulu rapor taslağı istişare edildi.

Perinçek, Vatan Partisi’nin tarihi bir fırsatın içine girdiğini söyledi.

Toplantıda MKK rapor taslağının 4. bölümünü oluşturan “iki çizgi mücadelesi” konusunda konuşuldu.

Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, iki çizgi mücadele eleştirileri ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun, Vatan Partisi’nin iktidara temel attığını ifade etti.

Toplantı Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in kapanış konuşması ile tamamlandı.

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