Doğu Perinçek'ten asgari ücret açıklaması
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek asgari ücretle ilgili uyarılar yaptı. Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini belirten Perinçek, “temel mesele üretimi arttırmak, üretimi artırırsak herkese bol bol ücret veririz” dedi. Asgari ücret artış oranının enflasyonun altında olmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, bugün durumu koruyarak kaynakları üretime aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.
GÜNDEM 09.12.2019, 16:24
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek asgari ücret konusunda hem hükümeti hem de yüksek asgari ücret propagandası yapan partileri bu sözlerle uyardı.
Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönem içinde olduğunu söyleyen Perinçek, “enflasyonun altına düşmeyen bir rakam belirlenmeli” dedi.
Perinçek, asgari ücretin ancak üretimi arttırmak ile mümkün olacağını ifade etti.
“Kemer sıkmak şart” diyen Vatan Partisi Lideri, hükümeti uyardı. Önce devleti yönetenler kemer tasarruf yapacak dedi.
HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr
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