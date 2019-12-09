Doğu Perinçek'ten asgari ücret açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek asgari ücret konusunda hem hükümeti hem de yüksek asgari ücret propagandası yapan partileri bu sözlerle uyardı.

Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönem içinde olduğunu söyleyen Perinçek, “enflasyonun altına düşmeyen bir rakam belirlenmeli” dedi.

Perinçek, asgari ücretin ancak üretimi arttırmak ile mümkün olacağını ifade etti.

“Kemer sıkmak şart” diyen Vatan Partisi Lideri, hükümeti uyardı. Önce devleti yönetenler kemer tasarruf yapacak dedi.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr