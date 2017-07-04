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Doğu Perinçek'ten Başbağlar şehitlerimiz için mesaj

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başbağlar katliamının yıldönümünde Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan'a, Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar'a mesaj yolladı.

Doğu Perinçek'ten Başbağlar şehitlerimiz için mesaj

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başbağlar katliamının yıldönümünde Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan'a, Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar'a mesaj yolladı.

Mesajlar şu şekilde:

Sayın Mehmet Ali Dikkaya, 

Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı
              
Bugün belki uzaktayım, ancak yüreğimle ve umutlarımla sizlerle birlikteyim.
Başbağlar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu acı milletin acısıdır, yüzyıllar geçse yarası derindir. Ama o yara bizlere her gün her saat görevlerimizi hatırlatıyor.
Bütün köylülerimizin ve milletimizin acısını yürekten paylaşıyorum. 
Hepimiz, Başbağlar şehitleri gibi vatanımız için gerekirse canımızı vermeye hazırız. 

Değerli Köylülerimiz, Değerli Komşularımız,
Devlet ve millet işbirliğiyle Türkiyemizi bölücü terör örgütü PKK’dan ve FETÖ terör örgütünden temizliyoruz. Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayacağız. Bu mücadelede kararlıyız. 
Geleceğe güvenle bakıyoruz ve umutluyuz.
Kemaliyeliler olarak vatan davasında her zaman en öndeyiz.
Sizleri sevgi ve saygıyla selamlar, geçmiş bayramınızı kutlarım. 


Sayın Mustafa İlhan
Kemaliye Kaymakamı
Erzincan

Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır. 
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıllardır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur. Herkes toprak için şehit olur, biz Kemaliyeliler kayalar uğruna şehit oluruz.
Devlet ve millet işbirliğiyle Türkiyemizi bölücü terör örgütü PKK’dan ve FETÖ terör örgütünden temizliyoruz. Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayacağız. 
Umutluyuz. 
Milletimize, devletimize, Ordumuza ve polisimize güveniyoruz ve kararlıyız.
Selam ve saygılarımla.


Sayın Ali Akarpınar 

Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı
Erzincan

Şu an yanınızda olamıyorum, beni bağışlayınız. Ancak bilincim ve yüreğim sizlerledir. 
Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır. 
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıldır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur. 
Gemürgâp Kayasını yaran Büyük Dedem Apçağalı Adıgüzel Ağa’dan öğrendim kayaları yarmayı. Her zorluğun üstesinden gelmede siz hemşehrilerimin yanındayım.  

Geçmiş bayramınızı kutlarım. 
Sevgi ve saygılarımla. 


Sayın Ali Arslantaş
Erzincan Valisi
Erzincan

Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır. 
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıllardır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur. Herkes toprak için şehit olur, biz Kemaliyeliler kayalar uğruna şehit oluruz.
Vatanımızın bütünlüğü ve yurdumuzda huzur ve kardeşlik için devletçe ve milletçe verdiğimiz topyekun mücadele kesin başarıya ulaşacaktır. 
Milletimize, devletimize, Ordumuza ve polisimize güveniyoruz ve kararlıyız.

Selam ve saygılarımla.

ulusal.com.tr

Etiketler; #başbağlar #vatan partisi #doğu perinçek
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