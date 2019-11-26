Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama: Yıpratılmayan bir kişi var

Saraya giden CHP'li vekil tartışmasında gerilim yükseldi. Karşılıklı suçlamalar ardı ardına geldi.

Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası siyasetin gündemindeydi. İddiayı gündeme getiren Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan özür diledi. Ancak CHP, "Kumpas Beştepe'den kuruldu" iddiasını sürdürdü. Ak Parti ise krizin merkezi olarak CHP Genel Merkezini işaret etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını grup toplantılarında verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise CHP'deki gerilimin kaybedenlerine dikkat çekti, "yıpratılmayan bir kişi var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya ilişkin Türkgün gazetesine açıklamalar yaptı. Bahçeli, CHP içindeki krizin Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesi olduğunu belirtti.

Konu, partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi.

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