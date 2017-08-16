Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için çıkış yolunu gösterdi. "Türkiye Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'e mahkum değildir" diyen Perinçek, AKP iktidarına karşı vatansever cephe modeli önerdi. Perinçek, CHP'ye "HDP'den elinizi çekin birlikte aday çıkaralım" diye seslendi

Daha önce yaptığı çağrıyı yineledi, "Vatansever cephe" teklifini bir kez daha yaptı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Perinçek'e 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi soruldu.



Perinçek, CHP'ye daha önce yaptığı çağrıyı hatırlattı, "Elinizi HDP'den çekin" dedi. HDP projesinin Amerikan projesi olduğunu belirtti.



Perinçek, CHP ile Vatan Partisi'nin AKP iktidarı seçeneğine karşı vatansever cephe seçeneğini oluşturması gerektiğini belirtti.



Perinçek, hükümetin 'tek tip kıyafet' hazırlığını da değerlendirdi, "Karşı değilim" dedi.



ulusal.com.tr