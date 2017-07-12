Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı. Tartışmalı 15 Temmuz afişlerine sert tepki gösteren Perinçek, "Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır. Derhal bu afişler kaldırılmalıdır. Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı.



Doğu Perinçek toplantıda İran İslam Cumhuriyeti ile yaptıkları görüşmelerde Amerika ve İsrail’in 'Kürdistan' girişimi hakkında önemli bilgiler verdi.



Perinçek şunları belirtti:



İran temaslarımızda temel konu Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuna karşı birlikti



Eylem birliği konusunda mutabakata varıldı



Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuyla İkinci İsrail kurulmasına izin verilmeyecek



ABD ve İsrail, Batı Asya'da Kürdistan'ı kuramaz



TARTIŞMALI 15 TEMMUZ AFİŞLERİ



Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır



15 Temmuz'u bastıran Türk ordusudur



Ordumuzu yıpratacak oluşumların içine girilmemeli



Derhal bu afişler kaldırılmalıdır



Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir



Afişleri kaldırmayan yöneticiler istifa etsin



ulusal.com.tr