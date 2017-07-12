Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı.
Doğu Perinçek toplantıda İran İslam Cumhuriyeti ile yaptıkları görüşmelerde Amerika ve İsrail’in 'Kürdistan' girişimi hakkında önemli bilgiler verdi.
Perinçek şunları belirtti:
İran temaslarımızda temel konu Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuna karşı birlikti
Eylem birliği konusunda mutabakata varıldı
Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuyla İkinci İsrail kurulmasına izin verilmeyecek
ABD ve İsrail, Batı Asya'da Kürdistan'ı kuramaz
TARTIŞMALI 15 TEMMUZ AFİŞLERİ
Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır
15 Temmuz'u bastıran Türk ordusudur
Ordumuzu yıpratacak oluşumların içine girilmemeli
Derhal bu afişler kaldırılmalıdır
Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir
Afişleri kaldırmayan yöneticiler istifa etsin
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı. Tartışmalı 15 Temmuz afişlerine sert tepki gösteren Perinçek, "Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır. Derhal bu afişler kaldırılmalıdır. Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.