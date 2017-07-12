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Doğu Perinçek'ten tartışmalı 15 Temmuz afişlerine sert tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı. Tartışmalı 15 Temmuz afişlerine sert tepki gösteren Perinçek, "Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır. Derhal bu afişler kaldırılmalıdır. Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir" dedi.

Doğu Perinçek'ten tartışmalı 15 Temmuz afişlerine sert tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki parti heyetiyle birlikte İran ziyaretlerine dair bir basın toplantısı yaptı.

Doğu Perinçek toplantıda İran İslam Cumhuriyeti ile yaptıkları görüşmelerde Amerika ve İsrail’in 'Kürdistan' girişimi hakkında önemli bilgiler verdi.

Perinçek şunları belirtti:

İran temaslarımızda temel konu Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuna karşı birlikti

Eylem birliği konusunda mutabakata varıldı

Barzani'nin sözde 'Kürdistan' referandumuyla İkinci İsrail kurulmasına izin verilmeyecek

ABD ve İsrail, Batı Asya'da Kürdistan'ı kuramaz

TARTIŞMALI 15 TEMMUZ AFİŞLERİ

Türk ordusuna düşmanca bir tavırdır

15 Temmuz'u bastıran Türk ordusudur

Ordumuzu yıpratacak oluşumların içine girilmemeli

Derhal bu afişler kaldırılmalıdır

Terörle mücadele eden askerimize ve polisimize ihanettir

Afişleri kaldırmayan yöneticiler istifa etsin

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #doğu perinçek #vatan partisi
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