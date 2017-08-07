Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Erdoğan yönetimi"nin sonunun geldiğini söyledi. Perinçek AKP iktidarının ABD güdümlü girişimlerle son verilemeyeceğini belirtti. Perinçek Türk milletinin tarihi kararın eşiğinde olduğunu vurguladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Çeşme’de tarihi mesajlar verdi. Perinçek, "AKP’nin sonu gelmiştir" dedi.



Perinçek AKP’nin Amerika ile yıkılamayacağını ifade etti. Vatan Partisi lideri AKP’nin yıkılışı için iki seçenek olduğunu vurguladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin görevlerini sıraladı.



Perinçek konuşmasının ardından İzmir İl Başkanlığının düzenlediği yemeğe katıldı.



Yemekte Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu NI XIAOJING ile Cumhuriyet Kadınları Genel Başkanı Canan Arıtman'ın da buluduğu çok sayıda davetli katıldı.



HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: AKIN KARA

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